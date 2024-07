Nations League 2024 25 in vendita i biglietti di Italia-Belgio | prezzi a partire da 14 euro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Scatta alle 12:00 di oggi ladeidi, il primo match casalingo della Nazionale nella/25 in programma giovedì 10 ottobre (ore 20.45) allo Stadio Olimpico di Roma. Oggi parte la prelazione riservata ai possessori della card Vivo Azzurro, mentre lunedì 29 luglio scatterà lalibera: i tagliandi potranno essere acquistati presso i puntiVivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.da 14, con diverse promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.