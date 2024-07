Napoli Conte | Sfatato il Mito del Tecnico Spendaccione Ecco cosa ha chiesto a Manna

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024), Antoniohala nomea di. Ilpunta su talenti accessibili. Antonio: altro che, un vincente che valorizza i talenti Antonio, nuovo allenatore del, è riconosciuto come uno dei migliori tecnici al mondo. Il suo palmares, ricco di successi in Italia e all’estero, parla da sé. Tuttavia, esiste una narrazione distorta sulpugliese, che lo dipinge come un allenatore che fa spendere cifre astronomiche ai club. La realtà è ben diversa:ha dimostrato nel corso della sua carriera una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori a sua disposizione. Le richieste dial: professionalità e talenti mirati Ciò chechiede alle sue società non sono spese folli, ma professionalità e rispetto dei ruoli. Illeccese punta su calciatori importanti, ma non necessariamente costosi.