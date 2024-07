Lady in the Lake | la storia vera dietro alla serie Apple TV+ con Natalie Portman

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024)in the: laTV+ conL’avvincentein the, che ha debuttato la scorsa settimana suTV+, sta già coinvolgendo il pubblico con ladi due donne i cui destini si intrecciano nella Baltimora degli anni Sessanta. Maddie Schwartz () è una casalinga ebrea benestante, la cui vita perfetta inizia a complicarsi dopo aver iniziato a guardare con attenzione al proprio malcontento. La suasi collega a quella di Cleo Johnson (Moses Ingram), una madre single nera che lotta per sbarcare il lunario. Il primo episodio si apre con la morte di Cleo, ma lache racconta gli eventi della vita di Cleo (e la sua morte) si sviluppa mentre latorna indi un mese.