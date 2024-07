La vela per gli spagnoli l’equitazione per i Windsor | la passione più grande dei royal è lo sport

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 luglio 2024) Venerdì 26 luglio, a Parigi, prendono il via le Olimpiadi. Un appuntamento attesissimo, non solo dagli atleti ma anche dagli appassionati. Per due settimane gli occhi del mondo saranno puntati sulla Ville Lumière. E, nelle varie discipline, gliivi di tutti il mondo si sfideranno per provare a vincere l’ambita medaglia d’oro. Ad assistere – ma, soprattutto, a fare il tifo – per coloro che scenderanno in gara ci saranno, come da tradizione i vari membri dellefamily. Appassionati, certo, ma anche grandiivi in prima persona.