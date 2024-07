La studentessa molestata a Berlino accusa la preside | Mi ha detto Sei bella abituati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) Anna, 18 anni, è statadurante una gita di scuola. Ha raccontato che quando è stata convocata dalla dirigente scolastica per la vicenda, la donna le ha: «Ti ci devi abituare». Laha smentito. Ma la ragazza oggi in un’intervista a La Stampa torna a raccontare la vicenda e reitera le sue accuse nei confronti della dirigente. «Era l’ultima sera. Avevamo finito di cenare, ero fuori, all’ingresso dell’ostello. C’era un clima poco rassicurante: il posto era pieno di uomini adulti ubriachi, non c’erano famiglie», esordisce. Lei era « con due amiche. Dalla hall vedevamo uomini più grandi che facevano festa. Faceva freddo, ero in tuta. A un certo punto mi sento una mano sul sedere». A quel punto «mi sono girata e gli ho urlato in italiano: “Che cosa hai fatto?”». E lui «ridendo si è messo le mani in tasca chiedendomi in inglese se volessi un accendino.