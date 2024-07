La ricetta di Marchesini | Basta parole ora i fatti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Così il Marconi è inospitale. È una follia: la gente quando deve partire dal nostro aeroporto si fa il segno della croce, e questo non è più tollerabile". Alla domanda "che cosa servirebbe secondo lei al Marconi?", ha risposto in questo modo deciso Valentina, responsabile Risorse umane e direttrice della Beauty division e del reparto marketing diGroup. Il suo è il punto di vista di una imprenditrice – oltre che cittadina – dell’azienda leader della packaging valley., in un’intervista al Carlino del novembre scorso ha detto che il Marconi dovrebbe funzionare diversamente. Cosa non va nell’aeroporto? "Purtroppo sono stata previdente. Ogni giorno vedo partire e arrivare tanti voli. In particolare, la mia azienda vede partire tanti nostri lavoratori (cento ogni settimana) e intanto accoglie diversi clienti esteri.