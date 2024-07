Impianto di depurazione in località Cretarossa ok all’approvazione del progetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 1 minutoIl Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato oggi dal Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, in linea con gli obiettivi strategici per dare continuità all’intenso e proficuo lavoro intrapreso per realizzare progetti di grande rilievo e intercettare le risorse economiche per gli interventi mirati al potenziamento delle infrastrutture, alla tutela della risorsa idrica e al recupero ambientale. Con l’approvazione del DUP, avvenuta entro i termini stabiliti, l’Ente Idrico Campano si dota dello strumento che racchiude le linee programmatiche e permette l’attività di guida strategica ed operativa.