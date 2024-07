Il Progetto | il ciclismo e le ville medicee in Toscana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Firenze, 27 luglio 2024 – Nasce uninche unisce sport (in primis), cultura e tecnologia. Questa iniziativa ambiziosa è promossa dalla Regione, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia, guidati rispettivamente dal Prof. Giuseppe De Luca, dalla Prof.ssa Francesca Picchio e dal Prof. Marco Ricciarini, i quali affermano che “le, tesori architettonici e culturali riconosciuti dall'UNESCO, diventano protagoniste di quattro itinerari digitali, concepiti per valorizzare le loro peculiarità e promuovere una mobilità lenta e sostenibile”.