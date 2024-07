Festa sulla Senna per l' apertura di Giochi L' Italia sfila sotto la pioggia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - Dopo i fumogeni bianco, rossi e blu che hanno colorato il ponte di Austerlitz, lungo laè partita la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi. Lata delle squadre olimpiche è stata aperta come da tradizione dalla barca della Grecia, con i portabandiera Giannis Antetokounmpo e Antigoni Ntrismpioti, seguita dalla squadra del Team Rifugiati, guidata da Yahya Al Ghotany e Cindy Winner Djankeu Ngamba. Mattarella in piedi ha salutato l'Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è alzato in piedi al passaggio dell'imbarcazione dell'durante la cerimonia d'delle Olimpiadi di Parigi segnato da unabattente. Il Capo dello Stato, presentetribuna d'onore al Trocadero con tanto di poncho, ha salutato gli azzurri guidati dai portabandiera, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo Due gli assenti.