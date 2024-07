False delibere e lavori fantasma I truffatori del bonus facciate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Andrea Gianni MILANO Ledell’assemblea avevano al centroper la riqualificazione dellein realtà mai autorizzati che, attraverso fatture, consentivano all’impresa edile Effegici Srl, con sede a Pero, di accumulare crediti d’imposta da "monetizzare attraverso la cessione a istituti di credito o a soggetti terzi". Il compenso per l’amministratore di condominio infedele era di 431.576 euro, bonificati dalla ditta a una società a lui riconducibile. La frode sul ““ è venuta alla luce grazie alle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano, coordinate dal pm Alessandro Gobbis, sfociate nel sequestro di "crediti d’imposta, disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili" per quasi nove milioni di euro: 1.837.709 euro come "credito d’imposta non ancora monetizzato" e 7.082.