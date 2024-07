Fairy Painting | il rifugio fatato dei grandi pittori vittoriani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’età vittoriana è nota soprattutto per i consistenti cambiamenti sociali e culturali che hanno interessato il Regno Unito dalla metà dell’Ottocento ai primi del Novecento. Un periodo caratterizzato da rigore e progresso, puritanesimo ed evoluzione, tradizione e modernità. L’altra faccia di un’epoca cosi razionale, tuttavia, è individuabile in ambito artistico. È proprio durante il lungo regno della Regina Vittoria, infatti, che si sviluppa una particolare correnteca, denominata. Come il suo stesso nome suggerisce, si tratta di dipinti che rappresentano elementi sovrannaturali, dai goblin ai folletti, ma con una spiccata predilizione per le fate. La scelta, da parte degli artisti del tempo, di rendere queste creature eteree e fascinose le protagoniste delle loro opere sembra stridere, almeno in apparenza, con i valori e le credenze del secolo.