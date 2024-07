È conto alla rovescia Pistoiese il via è una festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ogni società che si rispetti sa bene quanto sia importante curare, oltreparte sportiva, anche quella legata al ritorno d’immagine evicinanza con l’intera città. Soprattutto in una Pistoia che negli ultimi due anni ha dovuto ingoiare tantissimi bocconi amari, con una precedente gestione che tutto ha fatto fuorché avvicinare le personesquadra e ai colori arancioni. Il presidente Iorio fin dprima conferenza stampa ha fatto sapere che uno dei principali obiettivi dellaFc sarà quello di riportare la tifoseria ad affezionarsi alle vicende del club. Rientra perciò in quest’ottica l’evento che avrà luogo il prossimo lunedì 29 luglio al Nursery Campus in via Bonellina, nell’ormai consueta location messa a disposizione dal main sponsor Vannino Vannucci.