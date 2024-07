Cina | funzionario innovazione tecnologica compito primario per SOE centrali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Pechino, 26 lug – (Xinhua) – Le imprese statali cinesi ad amministrazione centrale hanno dato priorita’ all’come “principale”, portando ad un aumento degli investimenti nella ricerca e a molteplici scoperte negli ultimi anni, ha dichiarato oggi un. Wang Hongzhi, vice capo della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprieta’ statale (SASAC) del Consiglio di Stato, ha dichiarato in una conferenza stampa che gli investimenti in R&S delle imprese di proprieta’ statalesono aumentati in media del 14,5% ogni anno dal 2016 al 2020. Negli ultimi due anni, i loro investimenti annuali hanno superato i 1.000 miliardi di yuan (circa 140 miliardi di dollari) e sono stati raggiunti notevoli risultati nel settore aerospaziale, nell’esplorazione delle profondita’ marine, nell’energia e nei trasporti.