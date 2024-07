Ciclismo festa a Lucca per gli 80 anni di Piero Pieroni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio – Un traguardo importante quello che sta per tagliareni, personaggio affermato e conosciuto, che ha lasciato un’importante indelebile nello sport del pedale. Lunedì 29 luglioni compie 80e l’versario sarà festeggiato adal Club Cicli Poli e dal Centro Spirituale di Santa Lucia alla Castellina (Fi) presieduto dal preatese Luca Limberti, che ogni anno in autunno organizza la cerimonia del premio “Coraggio e Avanti”.ni nella sua “vita ciclistica” è stato massaggiatore di Francesco Moser, quindi direttore sportivo di campioni delle due ruote come Roger de Vlaeminck, Giuseppe Saronni, Jose Fuchs, Ole Ritter, Bernt Johansson e diversi altri.