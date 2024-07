Christian Leotta e le Sonate di Beethoven terza tappa ad Argegno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 - Il pianista comascocon il suo catalogo delleper pianoforte di, in tour sul Lago di Como, faràil 2 agosto alle 21 nella Chiesa della Santissima Trinità ad, in piazza Giovanni Grandi, con terzo recital della tournée di 12 concerti. Prosegue la sua maratona di oltre 14 ore complessive di musica dedicata alleper pianoforte del maestro di Bonn: una delle icone universali della musica, simbolo insieme a pochi altri del genio assoluto. Sono oltre vent’anni chesi cimenta con la quasi totalità della sua monumentale e sconfinata opera per tastiera.