Chi canta alla cerimonia d’apertura di Parigi 2024? Le indiscrezioni sugli artisti in scaletta

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una sfilata tradizionale, ddelegazione della Grecia (patria dei Giochi) a quella della Francia (paese ospitante) tra rispetto del protocollo, segreti da custodire (chi sarà l’ultimo tedoforo?) e novità (prima volta fuori da uno stadio). Ladelle Olimpiadi diperò è anche show. E pur non essendo stati comunicati ufficialmente, i nomi delle star pronte ad esibirsi sono già circolati sui principali quotidiani francesi. Doveva essere top secret, ma in eventi del genere è difficile. E quindi la fuga di notizie non è mancata sullo spettacolo immaginato dal direttore dell’evento, Thomas Jolly. A partire dagli inviti. Secondo le informazioni di “Parisien”, ci sarà Celine Dion. Lante canadese dovrebbe eseguire “The Hymn to Love” di Édith Piaf. Una canzone che Celine Dion cantò già nel 2015, dopo gli attentati del 13 novembre.