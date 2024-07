Che lavoro fa Raul di Temptation Island | altro che sei stipendi al mese

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 luglio 2024) Personaggi Tv.è senza dubbio una dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione diè entrato nel programma con la fidanzata Martina perché quest’ultima lo accusava di essere troppo geloso. Durante la puntata di ieri, giovedì 25 luglio 2024, l’ultimo falò ha sancito la fine della loro relazione. I due (ormai ex) fidanzati sono usciti con i rispettivi tentatori. In una delle ultime puntate diha incuriosito i telespettatori per aver pronunciato una particolare espressione riguardo al suo. Dopo le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, ora è l’investigatore social, Alessandro Rosica, a chiarire chefa veramente