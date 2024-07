Calcio femminile | il Canada sospende Bev Priestman dopo lo scandalo droni a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non poteva andare diversamente. Bev, allenatrice della squadra didel, è stata sospesa per tutta la durata dei Giochi diloemerso a seguito dello spionaggio con ieffettuato ai danni della Nuova Zelanda nei giorni prima del match inaugurale, poi disputato ieri e terminato con la vittoria delle nordamericane per 2-1. Un epilogo quasi scontato. In prima battuta infatti a pagare le conseguenze dell’accaduto era stato solo “l’esecutore materiale” del reato, ovvero l’analista collaboratore (non accreditato per le Olimpiadi) Joseph Lombardi e la Vice allenatrice Jasmine Mander. La CT che ha portato in trionfo ila Tokyo 2020 aveva già deciso volontariamente di non prendere parte alla prima partita delle sue ragazze andata in scena ieri alle 17:00, in attesa della presa di posizione da parte diSoccer.