Attacco alle infrastrutture francesi Cosa sappiamo finora

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nel giorno dell’apertura dei giochi olimpici, la Francia è stata oggetto di un’operazione di sabotaggio su larga scala, che l’ha costretta a sospendere il funzionamento di varieferroviarie ad alta velocità in gran parte del Paese. Durante la notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio, numerosi incendi di natura dolosa “sono stati appiccati intenzionalmente per danneggiare le nostre”, ha dichiarato l’operatore ferroviario ad alta velocità Sncf. Secondo le stime, 800.000 viaggiatori sarebbero stati interessati dai rntamenti nell’arco del fine settimana. Gli attacchi hanno danneggiato le tubature che trasportano i cavi elettrici, richiedendo un lavoro minuzioso per la riparazione. Per far fronte a questa situazione i treni ad alta velocità Tgv saranno deviati sulle linee ordinarie, causando ritardi e cancellazioni.