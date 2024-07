Alluvione 2023 saranno finanziate dalla Regione tutte le richieste delle imprese agricole

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 26 luglio 2024) FIRENZE –ledi sostegno presentate dalleagrigole colpite dall’dello scorso novembre. I fondi stanziatiToscana per le realtà colpite nelle province di Pistoia, Prato, Firenze, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara serviranno per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico. “Si tratta di un provvedimento, messo in campo all’indomani dell’evento e che ha visto da subito partire la richiesta alla Commissione europea per l’incrementorisorse inizialmente disponibili, attraverso una variazione al nostro piano finanziario del Piano di sviluppo rurale – ha detto il presidente Eugenio Giani, commissario delegato per l’emergenza – L’approvazione della Commissione è arrivata l’8 luglio scorso.