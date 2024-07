Agente colpito alla nuca da una portiera spara alle gomme per fermare il malvivente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bergamo. Uno è scappato liberandosi ddroga, l’altro è fuggito in macchina, colpendo con laladell’della Polizia Locale di Bergamo, che per fermarlo ha esploso un colpo di pistola mirandoruota posteriore del veicolo. È successo giovedì 25 luglio intorno16.30 lungo il controviale della circonvzione Paltriniano. Una pattuglia del Nisu, il Nucleo Interventi Sicurezza Urbana, era impegnata in un servizio di controllo del territorio quando ha fermato una Toyota Yaris grigia. I due occupanti, un italiano di 66 anniguida e un cittadino marocchino di 35 anni sul lato passeggero, hanno subito mostrato segni di nervosismo. Così gli agenti hanno chiesto l’intervento dell’unità cinofila e il cane Tenai ha fiutato la presenza di stupefacenti. Il passeggero ha spontaneamente consegnato una pallina di cocaina che ha dichiarato essere per uso personale.