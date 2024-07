Tessmann dopo l’Inter si fa avanti la Fiorentina | offerta al Venezia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024)la decisione di defilarsi da parte del, Tannertorna sul mercato. Questa volta a bussare alla porta delè la. Non mancano però le complicazioni. DI NUOVO SU PIAZZA – Fino a pochissimi giorni fa Tannerera un promesso sposo dellunghi dialoghi con la dirigenza del, infatti, il club nerazzurro era giunto a un accordo per il trasferimento del giovane centrocampista. Di fronte ai caprici dell’entourage del classe 2001, però,ha legittimamente fatto dietrofront. Le elevate richieste economiche degli agenti e le problematiche avanzate nell’accettare la futura squadra nella qualeavrebbe svolto il prossimo anno in prestito, ha fatto tentennare la dirigenza nerazzurra. Con l’affare sfumato lo statunitense delè tornato sul mercato, alla ricerca di una nuova pretendente.