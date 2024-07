Scoppia il caso in Rai lo specchio autografato da Pistoletto in diretta tv è a casa di Serena Bortone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un recenteha riportato la conduttriceal centro delle discussioni, dopo che le polemiche sulScurati hanno portato la Rai a sospenderla temporaneamente. La vicenda, descritta oggi da Il Fatto Quotidiano, risale alla puntata del 14 marzo 2023 del programma “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno, dove l’artista Michelangelo, figura di spicco dell’Arte povera, era ospite per discutere delle sue opere più recenti. Leggi anche: La Zanzara chiude per sempre? L’annuncio di David Parenzo fa esplodere i social. Poi la smentita: “Io questo poi me lo porto a” Durante l’intervista,ha presentato auno, posato su un tavolino nello studio, in riferimento alla sua tecnica di usare questi oggetti nelle sue opere.