Schianto in moto BergamoSpinning piange Anderson Silva

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Castelnuovo del Garda. Una giovane vita dedicata alla sua grande passione: la pesca.lascia nel dolore la, associazione di pesca sportiva. La tragedia si è verificata durante sabato 20 luglio: l’uomo, in sella alla suacicletta sulla strada provinciale 27 Valeggio-Castelnuovo del Garda, è rimasto vittima di un incidente a Verona,che gli è costato la vita. Il 38enne era in viaggio insieme a degli amici, con i quali condivideva un’altra passione: quella delciclismo. Ancora da chiarire pienamente le cause dell’incidente, ma resta per certo che, perdendo il controllo, è finito in un campo per poi tragicamente sbattere contro un palo in cemento, che non gli ha lasciato speranze, morendo poco dopo.