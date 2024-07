Renzi | Se cade il governo subito al voto Attrezziamoci per vincere Zingaretti | Bene la svolta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Nella maggioranza è in corso un regolamento di conti che potrebbe far nascere qualcosa di nuovo a destra. Ma se si rompono noi dobbiamo evitare governi tecnici o parlamentari e andare a elezioni", dice Matteo. "Le difficoltà di Meloni sono evidenti, ilanticipato non è più un tabù e noi dobbiamo attrezzarci per, respingendo ogni ipotesi di grande coalizione o governi tecnici". L'ex premier parla a Repubblica e ribadisce il nuovo collocamento: nel centrosinistra. Il leader di Iv ha preso atto – spiega – che il tentativo di costruire un polo liberale autonomo è fallito. "Per cui Italia Viva sceglie di stare nel centrosinistra a tutti i livelli, fin dalle prossime regionali e dalla campagna contro l’autonomia diffeata. Rimaniamo garantisti e contro l’aumento delle tasse, pro business e per le infrastrutture.