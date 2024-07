Primavera Benevento definito il girone e il calendario del Primavera 2 | torna il derby con l’Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa LNPB che organizza il Campionato2 2024/2025 ha ufficializzato la composizione dei gironi e i calendari dei due raggruppamenti. Ilè stato inserito nel gruppo B e farà il suo esordio il 14 settembre in casa contro il Perugia. Come è accaduto nella passata stagione, ilè diverso tra andata e ritorno, formula che si è rivelata vincente e che ha creato maggiore incertezza fino alla fine della regular season. Rispetto allo scorso anno, neldei giallorossi c’è ancheche ha conquistato la promozione vincendo la finale play off del3 contro la Juve Stabia. Nel gruppo B, inoltre, figura anche il Napoli dell’ex tecnico giallorosso Dario Rocco. Nella stagione 2023-24 ladel, affidata quest’anno a Gennaro Iezzo, è stata eliminata nella semifinale play off dal Venezia.