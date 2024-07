Parigi 2024 tennis analisi tabellone doppio femminile | Errani Paolini n3 ma le insidie sono tante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sarasolamente pochi anni fa probabilmente non si sarebbe mai aspettata di essere qui, nel, a potersi godere una quinta partecipazione ai Giochi Olimpici. E invece la tenacia della classe ’87 ha ancora una volta avuto la meglio su tutto il resto, e non solo. Aci arriva, insieme a Jasmine, come testa di serie numero 3 deldi. Dopo aver trionfato nel WTA 1000 di Roma e fatto finale al Roland Garros. Con una compagna che è diventata n°5 al mondo in singolare e reduce da due finali Slam consecutive. Insomma, una coppia di talento e soprattutto affiatata da un anno a questa parte, quando hanno deciso di puntare alla qualificazione per. Per i risultati raggiunti e il ranking che sicostruite, le due azzurre potrebbero essere considerate le prime favorite.