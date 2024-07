Parigi 2024 Dennis Schröder portabandiera della Germania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (askanews) –, Campione del mondo ed MVP nel 2023 con la nazionale tedesca di pallacanestro,stellaNba con il Brooklyn Nets sarà ilai Giochi Olimpici di. Per la squadra teutonica, si trattaprima volta in assoluto per un atleta nero. Ad accompagnarlo sarà la judoka Anna-Maria Wagner. I due alfieri saranno quindi tra i protagonistiCerimonia di Apertura in programma venerdì 26 luglio lungo la Senna. L'articoloproviene da Ildenaro.it.