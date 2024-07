Nascosti sotto al tappeto ecco dove sono finiti i poveri

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il governo Meloni ha trovato la soluzione perfetta alla povertà in Italia: nasconderlail. Come per magia, oltre 7 miliardi di euro destinati al contrasto dell’indigenzasvaniti nel nulla. Un vero e proprio trucco da illusionista. Ma attenzione: inonspariti.ancora lì, 5,6 milioni secondo l’Istat, anche il governo gioca a nascondino. Via il Reddito di cittadinanza, dentro l’Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro. Strumenti che, guarda caso, servono più a far risparmiare lo Stato che ad aiutare chi è in difficoltà. I numeri parlano chiaro: 697.640 domande accolte per l’Assegno di inclusione, circa un milione e 700mila persone coperte. E gli altri 4 milioni di? Evidentemente non esistono. Forse sivolatilizzati ostati inghiottiti da un buco nero. Il Supporto formazione lavoro? Un miraggio nel deserto: 96.