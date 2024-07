Mukbang Il Lato Oscuro delle Sfide Estreme

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’influencer cinese Pan Xiaoting è tragicamente deceduta nei giorni scorsi in diretta streaming mentre partecipava a una sfida di. Si tratta di una pratica in cui i partecipanti consumano enormi quantità di cibo davanti alla telecamera. La giovane donna, seguita da migliaia di fan, stava cercando di mangiare 10 kg di cibo in un tempo limitato, quando ha iniziato a sentirsi male, collassando pochi minuti dopo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per Pan Xiaoting non c’è stato nulla da fare. Cos’è ilè un termine coreano che combina le parole “mangiare” (mukja) e “broadcast” (bangsong), e si riferisce a una tendenza nata in Corea del Sud, dove le persone mangiano grandi quantità di cibo davanti a una telecamera mentre interagiscono con il pubblico.