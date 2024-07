Morta la balenottera rimasta incastrata nel porto di Talamone

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024) ORBETELLO – Tragica fine per un grosso cetaceo, del peso di circa otto tonnellate, rimasto incastrato ieri neldi. Si è tentato di tutto per la, 11 metri di lunghezza, ferita nella parte superiore del corpo. Compreso il rimorchio con tre gommoni e una barca della guardia costiera, non andato a buon fine perché l’animale con un colpo di coda ha rotto la cima del rimorchiatore per ritornare in. A quel punto laè stata sedata e poi è. La carcassa è stata quindi trainata a Fonteblanda dove resterà a disposizione degli studiosi dell’università di Siena.