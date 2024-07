La siccità strangola il Sud | Fra 3 settimane mancherà l’acqua nei campi della Puglia In Sicilia è compromessa la semina nel Gelese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) La pianura foggiana? “È reale il rischio di vederla inaridita, così come ampie porzioni di territorio salentino”. La provincia di Gela? “Non potrà ricevere alcun genere d’irrigazione”. Con la conseguenza di vederela campagna die produzione. Lail Sud, ma anche il Centro Italia se la passa malissimo. È un quadro da “profondo rosso” – è il titolo stesso del report – quello descritto nell’ultimo bollettino dell’Osservatorio Anbi, l’Associazione nazionale dei consorzi di gestione delle acque irrigue. La conclusione è un allarme a sirene spiegate per le regioni centromeridionali, mentre al Nord, che “sta vivendo una stagione idricamente straordinaria”,abbonda: “Treancora e non ci sarà più acqua per l’agricoltura. Si moltiplicano razionamenti e sospensioni idriche anche per il potabile”.