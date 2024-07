Insulta e picchia il controllore che lo trova senza biglietto sul treno per Milano | 24enne denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Giussago (Pavia), 25 luglio 2024 - Capoaggredito da viaggiatore. È successo verso le 19.30 di ieri, mercoledì 24 luglio, con intervento dei soccorsi sanitari di Areu e dei carabinieri alla stazione ferroviaria di Certosa, a Giussago. Il capo, 40enne, è stato trasportato con l'ambulanza in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia e se l'è per fortuna cavata con una prognosi di 5 giorni, per contusioni lievi. I militari hanno identificato il presunto responsabile,di nazionalità marocchina,in stato di libertà. L'aggressione è avvenuta sul convogliord da Pavia aBovisa. In base alla ricostruzione dell'accaduto, appena dopo la partenza delda Pavia, il capoha iniziato il consueto giro sui vagoni per controllare i biglietti dei viaggiatori.