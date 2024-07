Il Pd non regge il confronto con Fratelli d' Italia Avs si scioglie come neve al sole

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) In quella che è l'ultima Supermedia prima della pausa estiva - con il numero dei sondaggi che si è già piuttosto rarefatto nelle ultime settimane, determinando un ‘paniere' meno corposo del solito (5 sondaggi realizzati da 3 istituti diversi) - le tendenze che emergono confermanod'al 29,2%, e quindi al di sopra dell'asticella registrata alle Europee, cosìanche per il Movimento 5 Stelle, al 10,6%. Lascia qualcosa sul terreno, invece, l'area di centrosinistra, con il Pd che scende di mezzo punto rispetto alle Europee, mentre Avs torna ad allontanarsi dalla soglia del 7%. Tra i partiti ampiamente sotto il 4%, si indebolisce in particolare il movimento Pace-Terra-Dignità di Santoro (1,4%).