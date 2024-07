Il consumo di vini rosati è in stallo Spagna primo esportatore Italia terzo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 luglio 2024)globali al rallentatore. L'entusiasmo di dieci anni fa è un ricordo, i consumi sono in sostanziale, la produzione è al ribasso con qualche notizia positiva che arriva dagli scambi internazionali, grazie a lievi incrementi a valore tra 2022 e 2021 (ultimi dati disponibili). Il quadro generale fornito dall'Osservatorio mondiale dei, che copre circa 45 mercati mondiali e che vede in campo il Consorzio interprofessionale deidi Provenza (Civp) e France Agrimer (ente controllato dal ministero francese dell'Agricoltura), lascia spazio a varie interpretazioni. Perché se, da un lato, il mondo deirosa non perde terreno come accaduto nel triennio 2019-2021, in un contesto discendente per i consumi globali, dall'altro lato soffre la congiuntura e mostra di non disporre di quella spinta e quella capacità di penetrare sui mercati.