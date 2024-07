I Fast Animals and Slow Kids annunciano l’album Hotel Esistenza

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Iandla data di uscita e la copertina del nuovo albumIl nuovo capitolo discografico deiandsi sta avvicinando:, il settimo album di studio della band perugina composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), sarà pubblicato in digitale il 25 ottobre mentre le versioni fisiche saranno disponibili dal 28 ottobre., anticipato a giugno dal singolo Come no, sarà pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe, e sarà disponibile, oltre che in digitale, anche nei formati LP rosso con poster autografato in esclusiva per Discoteca Laziale, LP bianco autografato e CD autografato in esclusiva per Amazon, LP grigio e CD disponibili in tutti gli store.