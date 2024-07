Grandi notizie per la Ferrari | colpo da favola

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 25 luglio 2024)per la: ilche potrebbe fare la Rossa di Maranello è da. Ancora non è tutto scritto Lanon sta andando bene e purtroppo questa non è una novità. Dentro la Rossa di Maranello ci sono moltissime cose da sistemare. E solamente l’entusiasmo per Lewis Hamilton, che arriverà in Italia il prossimo anno, potrebbe alleviare un poco il dolore dei tifosi che in questo momento si trovano a dover lottare, come sempre, per una stagione con molte delusioni e poche soddisfazioni. Il logo della(Lapresse) – Ilveggente.itServe qualcuno che possa aiutare Vasseur e tutti gli ingegneri nel lavoro di ammodernamento di una macchina che sembra distante e anche molto da quelle che stanno davanti.