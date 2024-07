Europa boom delle obbligazioni ESG societarie

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 luglio 2024) Primo semestre dell’anno nel segno della crescita per le emissioni diESG europee sono aumentate fino a raggiungere l’equivalente di 93 miliardi di euro, tenendo il passo con la forte attività complessiva del mercato e stabilizzandosi a circa il 25% dei volumi obbligazionari totali. Lo afferma Scope Ratings in una ricerca sul tema, affermando di aspettarsi che le emissioni ESG per l’intero anno crescano del 40% su base annua.ESGLe aspettative di emissioni più elevate tengono conto dell’aumento del 30% su base annua nel primo semestre del 2024 e dei volumi più deboli nella seconda metà del 2023. Le proiezioni sono supportate dal livello più elevato di investimenti richiesti nel contesto della transizione energetica e dalla ripresaemissioni dal settore immobiliare, si legge in una nota.