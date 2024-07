Ecco i bonus che scadono nel 2025 e che il governo Meloni non ha intenzione di rinnovare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mentre l’estate continua, ilsi prepara ad affrontare la legge di bilancio, che dovrà essere approvata entro la fine dell’anno. Una scadenza cruciale è fissata al 20 ottobre per presentare la manovra al Parlamento, ma entro il 20 settembre l’esecutivo deve presentare alla Commissione europea il suo piano per risanare i conti pubblici. Diverse misure temporanee, come il taglio del cuneo fiscale, la riduzione delle aliquote Irpef e ilper le madri lavoratrici con due figli,nel 2024, richiedendo nuovi fondi per essere prorogate.Leggi anche: Europa,si difende: “Io leader nazionale, è Ursula che sbaglia” Il taglio del cuneo fiscale, che è costato circa 11 miliardi di euro per il 2024, ha ridotto i contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti, aumentando di conseguenza il loro reddito disponibile.