Demos prime firme contro l’Autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – L’Osservatorio dei cattolici democratici tra i promotori aretini del Comitato “la Via Maestra”, sostiene la raccolta diper il referendum. «Proposta pasticciata, passata in parlamento come “voto di scambio” tra Lega e Fratelli d’Italia.acuisce diseguaglianze tra Nord, Centro e Sud Italia, scassa i principi di cittadinanza eguale sanciti dalla Costituzione, penalizza i poveri, quelli che noi dichiamiamo i “piccoli”. L’Osservatorio dei cattolici democraticichiama le aretine e gli aretini a partecipare, organizzarsi, lottarescelleratezza che divide l’Italia firmando la proposta di referendum. NOI VOGLIAMO BENE all’ ITALIA.