Capezzone | il mutismo selettivo della sinistra

(Di giovedì 25 luglio 2024) Premessa doverosa: l'imparzialità giornalistica non esiste, anzi non può esistere. Fatalmente ogni firma, ogni testata, ogni organo di informazione guarda il mondo (e poi lo racconta) attraverso le lenti che ha scelto di indossare. In questo senso, il miglior atto di correttezza che si possa compiere nei confronti di lettori e telespettatori è rendere chiaro e comprensibile per tutti quale sia il proprio punto di osservazione, l'angolo visuale che si sceglie per osservare le cose e commentarle.