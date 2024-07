Brescianini-Napoli il giocatore è entusiasta del trasferimento! Romano | Siamo alla stretta finale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Trattativa da 12 milioni con il Frosinone per il centrocampista Marco. Ilnon vede l’ora di approdare al. Il centrocampista Marcosembra essere sempre più vicino a vestire la maglia delnella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal noto giornalista Fabrizio, il club partenopeo è in trattativa avanzata con il Frosinone per assicurarsi le prestazioni del. Le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 12 milioni di euro, con bonus inclusi, una cifra che ilè pronto a sborsare per anticipare la concorrenza, in particolare dall’Atalanta. La buona disposizione delle parti coinvolte sembra poter portare a una rapida conclusione della trattativa.