Borsa | l' Europa lima il calo dopo Wall Street Milano -21%

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le Borse europeeno i calil'avvio contrastato di. Il Pil degli Stati Uniti che cresce oltre le attese, alimenta il cdi incertezza sulle prossime mosse della Fed sull'allentamento della politica monetaria. Tra gli investitori c'è chi ipotizza un taglio dei tassi a partire da settembre. A scatenare la corrente di vendite ci sono poi gli esiti poco brillanti delle trimestrali. Ad appesantire i mercati, in modo particolare, ci sono i comparti dell'auto, della tecnologia e del lusso. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 1%. Nel Vecchio continente è ancora maglia nera(-2,1%). In rosso Parigi (-1,7%), dove pesano Renault (-11%) e Kering (-7%), Madrid (-1%) e Francoforte (-0,9%). Fiacca Londra (-0,09%). Oltre ai tecnologici (-2,3%), le auto (-2,5%) e il lusso (-1,5%), sono in negativo anche le banche (-0,9%).