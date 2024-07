Andrea Zenga e Rosalinda cresce l’ansia prima del parto | la rivelazione della coppia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)Cannavò pronti per accogliere in famiglia la piccola di casa: le rivelazioni del modello Ancora qualche settimana di attesa, poiCannavò epotranno abbracciare per lavolta la primogenita, frutto di un amore nato nella casa del Grande Fratello e che si è propagato fino ad ora. Il mese da cerchiare in rosso per laè quello di settembre e glivò non vedono l’ora di vivere quel momento così speciale: “Il desiderio di diventare papà è maturato con l’amore, la maturità e con la consapevolezza di avere accanto la persona che ho sempre desiderato come madre di mia figlia. E’ scattato qualcosa in entrambi ed eccoci qua” ha svelato il figlio d’arte che si è poi lasciato andare a qualche altra curiosa confessione.