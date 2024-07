Allarme truffe con i falsi addetti di Alia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024) FIRENZE –con idi. A seguito di ripetute segnalazioni dal territorio della Toscana centrale di persone che si presentano in abitazioni private con varie motivazioni (proposta di nuove tariffe, verifiche pagamenti, eccetera), è la stessa azienda,Multiutility a informare che i propri operatori sono sempre identificabili grazie alla divisa e al tesserino di riconoscimento.ricorda, inoltre, che i propri operatori non sono incaricati di richiedere pagamenti al domicilio degli utenti. “Pertanto – dice l’azienda – diffidate di chiunque si presenti a domicilio per effettuare verifiche o per qualsiasi altra motivazione presentandosi come operatore”.