Al consenso alla donazione degli organi rispondo con un No secchissimo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ho perfezionato Melville. Ho perfezionato il più prezioso personaggio di Melville, Bartleby lo scrivano, quello che rispondeva sempre “I would prefer not to”. All’impiegata dell’anagrafe che, per la nuova carta di identità, mi chiedeva ilnon ho risposto “Preferirei di no” ma un “No”. Che non ci fossero dubbi e che non mi pensasse timoroso del suo giudizio. Non sapevo che i Comuni facessero propaganda espiantistica. L’ho scoperto all’anagrafe vedendo il manifesto in cui una tipa sorridente, troppo sorridente, esortava a decidere la destinazione delle proprie frattaglie. A fianco un volantino più tecnico, senza sorrisi: “Decidi tu”. Ovviamente se decidi di non donare sei un avaro, un crudele. Chissà quante persone perplesse si sentono in dovere di balbettare “Sì”.