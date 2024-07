Adesso basta Il falò a Temptation Island finisce malissimo | Bisciglia costretto a bloccare tutto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mentre si parla solo ed unicamente di Lino, Alessia e i loro innumerevolidi confronto, tanti quante le bottigliette d’acqua prese a calci e a pugni da Raul, anche Gaia e Luca hanno vissuto un confronto che si è acceso al punto da dover fare intervenire Filippo. Che cos’è successo ieri a. Non è la prima volta che il conduttore è dovuto intervenire per sedare la situazione durante uncome per fare da tramite tra due fidanzati che proprio non riuscivano a capirsi a. Anzi, forse, quest’anno Filipposi è esposto più del solito e il pubblico ha apprezzato. La lite tra Gaia e Luca. I telespettatori di Canale 5 erano rimasti con il fiato sospeso dalla scorsa settimana, quando Luca aveva chiesto ildi confronto anticipato alla fidanzata, dopo aver visto un video che lo aveva fatto infuriare.