WWE | Pete Dunne torna ad NXT e mette nel mirino Trick Williams

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le porte di NXT continuano ad essere girevoli, non sono verso la TNA con apparizioni ormai settimanali di lottatori della federazione di Nashville, ma anche con il main roster, cosa che ormai avviene da anni. L’ultimo in ordine cronologico ad attraversare questa porta è, attualmente impegnato a Raw contro il vecchio mentore Sheamus, ma con tempo a disposizione perre nello show bianco-oro e infastidire l’ex campione. Senza alcuna spiegazione La scorsa settimanaaveva provato a chiedere suggerimenti ain modo da riuscire ad ottenere una nuova chance titolata contro Ethan Page, ma il brittanico non lo ha degnato di mezzo consiglio. Stanotteè apparso di nuovo, seduto nello spogliatoio die quando l’ex campione NXT gli ha chiesto cosa volesse la sua risposta è stata: “Presto lo scoprirai”.