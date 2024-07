Vuelle Parrillo entusiasta | Tifosi seguiteci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La sensazione è che per iquesto sarà un gruppo con cui risulterà più facile interagire. Innanzitutto perché in serie A2, con otto italiani, cadono le barriere della lingua e già questa è una gran cosa; inoltre ai giocatori italiani arrivati in città, e sono tanti, non bisogna spiegare dove sono capitati, lo sanno benissimo da soli. Come Sasà, che non riesce a dissimulare il suo entusiasmo nella prima intervista video apparsa sui social della. "E’ stato facile dire subito di sì alla, quando mi ha chiamato Pino non ho avuto bisogno di pensarci nemmeno un attimo: per me è un orgoglio essere approdato in un club così prestigioso" racconta il giocatore di Benevento lanciato da Sacripanti a Caserta quando aveva appena 16 anni.