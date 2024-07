Violenza sessuale su una ragazza in strada | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Macerata, 24 luglio 2024 – Afferra alle spalle unae le infila le mani nei pantaloni fino ad arrivare alle parti intime. Lei inizia a urlare e chiedere aiuto, così lui scappa. Ma viene rintracciato dalla polizia e: ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Si tratta di un 36enne di origini peruviane, che vive a Rimini. L’episodio risale al pomeriggio di alcuni giorni fa e si è verificato in via Carradori a Macerata. Stando a quanto riferito dalla– di nazionalità italiana – al personale della Squadra Mobile, mentre camminava perin pieno giorno, sarebbe stata afferrata alle spalle da uno sconosciuto, che le avrebbe infilato le mani nei pantaloni fino ad arrivare alle parti intime. La giovane ha raccontato di aver cominciato a urlare per chiedere aiuto, così l’uomo è fuggito.